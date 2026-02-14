横須賀海上保安部（資料写真）１４日午前１１時ごろ、横浜市金沢区の沖合約１０キロの海上で、貨物船「ふたば」（広島県、７４９トン、全長９３・９メートル）とプレジャーボート（５・５トン、全長９・５メートル）が接触し、ボートの５０代男性船長が鼻に軽傷を負った。油の流出はなかった。横浜海上保安部によると、ボートの右舷船首側の支柱に損傷があったという。同保安部が事故原因を調べている。