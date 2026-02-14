◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）前日最終オッズが２月１４日から発表された。単勝１番人気は（６）エリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）で１・９倍の支持を受けている。２番人気には優勝した昨年の天皇賞・春以来となる（１）ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラシップ）で３・５倍。連覇を目指す（２）ヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎