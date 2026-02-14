◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ／イースト▽第２節鹿島１―０横浜ＦＭ（１４日・メルスタ）鹿島は横浜ＦＭに１―０で勝利し、今季２戦目で初勝利を飾った。後半３１分に昨季のＪ１得点王・ＦＷレオセアラが決勝点を挙げた。＊＊＊決勝ゴールを演出したＭＦ柴崎岳は「勝ってよかったです」とホーム開幕戦での白星を誇った。攻めあぐねる展開が続いた後半２４分、ＭＦ知念慶に代わってボランチの位置へ。鬼木達監督が