歌手で俳優の福山雅治が１４日、都内で映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡＭＡＳＡＨＡＲＵＬＩＶＥＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ月光ずっとこの光につながっていたんだ」の公開記念舞台あいさつを行った。２０２４年１０月に行われた長崎スタジアムシティ公演を映画化。当初はライブ映像の映画化に「懐疑的だった」という。それでも「作ってみたら、ライブという素材をベースにした、全く違う作品だと気が付いた。観賞ではなく、体