¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¤ÎÄ®ÅÄÏÂ¼ù¤¬¡¢£±£´Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Á£Ë£Â¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤¹¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡££Á£Ë£Â£´£¸¤Î±ÊÌî¶Ü²Â¤Ë¶ÌºÕ¤·¤¿¡££Á£Ë£Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤ò¥¬¥ÁÎø¤µ¤»¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÁª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÞÕ¿È¤Î?¹ðÇò?¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡ÖÌÜ¤È¤«É½¾ð¡¢ËÍÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¦¥½¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¿´¹½¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±ÊÌî¤Î¡Ö¤Í¤§¥Á¥å¥¦¤·¤Æ¡×¤Î?¹ðÇò?¤ò¼õ