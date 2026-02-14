Ｇ１を９勝した名牝・アーモンドアイの２番目の子であるプロメサアルムンド（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父モーリス）が国枝調教師の３月３日で定年解散となることに伴い、同じ美浦の田中博康厩舎に転厩することになった。２月１４日、シルクホースクラブが明らかにした。同馬は昨年８月の新馬戦を勝利したあと、右前膝の橈側手根骨の骨折が判明し、手術が行われた。その後も復帰に向けて調整されていたが、同じ箇所に骨膜の