◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって、３−３の同点と食い下がっている。第４Ｅは、フォルティウスの有利な後攻だ。最初の３人で、フォルティウスは有利な陣形をつくることに成功し、スイスの最