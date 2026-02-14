鹿児島市で14日午後、市電と自転車が接触する事故があり、自転車の女性がけがをしました。 鹿児島中央警察署によりますと14日午後3時半すぎ鹿児島市呉服町の県道で、市電がいづろ電停を出発し天文館電停に向かっていたところ、道路を横断中の自転車と接触しました。 この事故で自転車を運転していた専攻科生の女性（19）が足の痛みを訴え病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。市電には、乗客およそ30人が乗って