元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が13日放送のフジテレビ「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（後9・00）にVTR出演。自身の転落と現在の暮らしについて語った。番組では、一世を風靡（ふうび）したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。ホスト時代に総額10億円を稼いだという城咲は「残ってないです、ゼロ。生きていくためのお金に変わった、生活費」と説明。ホストを引退しタレントに転身、一