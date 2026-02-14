アイドルグループ「超ときめき宣伝部」が14日、大阪城ホール（大阪市中央区）で開催されたFM大阪の飲酒運転撲滅啓発イベント「LIVE SDD 2026」に出演した。「最上級にかわいいの！」を披露した後、6人ぞれぞれが自己紹介し、ファンを沸かせた。辻野かなみは「2年連続で出演させていいただけてとても光栄です」とあいさつ。「飲酒運転を撲滅できるように、一人でも多くの方の笑顔を増やせるように、精いっぱいパフォーマンス