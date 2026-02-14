立憲民主党の辻元清参院議員が１４日、自身のＸを更新。８日投開票が行われた衆院選で惨敗した中道の仲間たちの事務所を２日間駆けて訪れたことを明かした。辻元氏自身は、２０２１年１０月の衆院選で落選し、２２年の参院選比例代表にくら替えし、国政復帰を果たしている。Ｘでは、「上京したその日から二日にかけて、惜敗された全ての仲間の国会事務所を訪ねた。お会いできなかった方もいたが、多くの方が荷物整理に汗をか