俳優大和田伸也（78）が14日、X（旧ツイッター）を更新。愛するぬいぐるみたちとお手製クッキーでバレンタインデーを祝う様子を投稿した。大和田は、大のぬいぐるみ好きで知られ日々の“ぬい活”をSNSで発信している。14日、「バレンタインデー。クッキーにチョコでポケモンを描いてみました」として、ポケットモンスターのぬいぐるみたちとオリジナルのクッキーを前にした笑顔の写真を公開。「好きなものを好きと言える日。それが