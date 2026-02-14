2月13日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして出演。開催中のミラノ・コルティナ五輪にちなみ、カーリングの意外な常識について語り合った。【映像】カーリング選手が試合中にマイクを付ける理由五輪選手が“消し忘れ”で思わぬ赤っ恥カーリングは、ストーンを投げ合い、円の真ん中