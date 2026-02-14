明日2月15日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、新宿DASH！新宿カカオ栽培計画、真冬の寒さからカカオを守れるか!? 松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）がハウス改造に大奮闘！200年の伝統技術でサウナストーンを手作り。新宿の新たな憩いの場「松島茶屋」にも新展開が！◆新宿チョコ計画に黄信号！真冬の寒さからカカオを守れるか!?カカオの生産量が激減し、世界からチ