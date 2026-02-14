元日本テレビでフリーの青木源太アナウンサー（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの新年会を報告した。「DAIGO兄さんと新年会」とつづり、ミュージシャンでタレントのDAIGOとのツーショットを投稿した。「いつもの隠れ家でシール交換とお守り交換苺のノンアルコールカクテルで」とつづった。「近況報告と未来の話ただただ穏やかな時間を紡ぐ42歳と47歳」と記した。この投稿に、ファンから