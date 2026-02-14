お笑い芸人の有吉弘行（51）が14日放送のTBS系『有吉弘行の故郷に帰らせていただきます』に出演。結婚式の思い出を語った。【写真】「ひぇ〜有吉さんが抱っこ〜」有吉弘行が公開した“家族写真”広島県安芸郡熊野町出身の有吉は、結婚式ぶりに訪れたという尾道市を満喫。同じく広島県出身のお笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）らと共に尾道市の景色や料理を楽しんだ。尾道駅に降り立った有吉は、「結婚式前日