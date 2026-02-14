関東から西の各地は、広く晴れそうです。花粉が飛び始めている所があるため、対策をしましょう。九州や四国は明け方まで雨の降る所がありますが、日中は天気が回復する見込みです。北日本の日本海側や北陸は天気が下り坂で、次第に雨や雪が降り出すでしょう。あすの気温です。きょうよりさらに、気温の上がる所がほとんどで、季節先取りの暖かさとなるでしょう。全国的に3月から4月並みの陽気になりそうです。東京の最高気温は18℃