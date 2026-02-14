史上最高レベルの五輪決勝で、戸塚選手が2回目に決めたルーティンは、5発のどの技も難度が高く、連続で出すのが難しいものでした。1回目は最初の技をスイッチダブルコーク1440に抑えながら91・00点。さらに難度の高いルーティンに挑戦しやすい状況をつくり、トリプルコークを2回繰り返しました。3発目以降の技も、非常にマニアックな演技構成で、ジャッジの目を引いたことも大きいでしょう。五輪は過去2大会でいろんな思いがある