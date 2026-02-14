元経産省官僚で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が14日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。バレンタインデーの悲しい思い出について振り返った。この日は2月14日のバレンタインデーにちなみ、街行く人にバレンタインの思い出についてインタビュー。子ども時代の切ない思い出や、本命チョコレートをたくさんもらった自慢話など、思い思いのエピソードが語られた。ここで、スタジオの出演