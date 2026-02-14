THE SUPER FRUITが、本日2月14日(土)に新曲「恋はメリーゴーランド」を配信リリース。池袋西口公園野外劇場グローバルリング シアターで開催されたライブ＜SUPAFURU FREE! FREE! FREE! - NewSong -＞での楽曲初披露を行なった。新曲「恋はメリーゴーランド」は花村想太（Da-iCE）、MEG.ME、Louisと豪華作家陣のトリプルタッグによる提供作。メロディアスでクセになるサウンドに、「愛してる」とメンバーリレーから始まるイントロな