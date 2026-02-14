阪神・畠世周投手が１４日、練習試合の楽天戦で１イニングを３者凡退と好投した。４回から３番手で登板。わずか１０球で３人を料理したが「まだまだですね。もっと真っすぐが良くなっていかないと」と厳しく振り返った。中継ぎエース・石井が１１日の紅白戦で左足アキレスけんを損傷して離脱した。「大智には申し訳ないですけど、ポジションが空くわけですから、それを奪い取りに。それくらいで行かないと」と闘志を燃やして