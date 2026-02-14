巨人の浦田俊輔内野手（２３）が１４日、１軍那覇キャンプ初日に行われた実戦形式のライブＢＰで快音を響かせた。船迫大雅投手からライナーの右前安打を放った。宮崎キャンプでは１１日の紅白戦で「２番・二塁」で出場して初回に左腕・森田から左前安打を放った。１年目の昨年は２２試合に出場。シーズン終盤はスタメン出場の機会も多かった。阿部監督はレギュラー「白紙」を掲げている。今季は吉川尚輝内野手が両股関節