2025年4月に解凍という名の復活を遂げたヴィジュアル系バンド・R指定が、12月26日に神奈川・川崎CLUB CITT’Aにて単独公演＜神風＞を行った。本公演は9月に福岡で開催された＜凱旋＞、10月に大阪で開催された＜暴徒＞に続くものだが、今回はツアーという位置付けではないので、年内ラストのライヴとはいえどもツアーファイナルというではない。あくまで、川崎でしか見ることのできないスペシャルな単独公演だ。4月の解凍公演のとき