メ～テレ（名古屋テレビ） バレンタインデーの14日、豊橋鉄道と「ブラックサンダー」がコラボした特別電車が運行されました。 14日に豊橋市内を走ったのは、豊橋鉄道市内線で運行されている「ブラックサンダー」のラッピング車両を使った貸し切りの路面電車です。 豊橋市で「ブラックサンダー」を生産している有楽製菓と豊橋鉄道などが、豊橋の冬を盛り上げようと企画したバレンタインイベ