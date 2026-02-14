◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・デュアルモーグル（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】新種目のデュアルモーグル女子は、日本時間午後６時３０分から予選がスタートする。日本勢は４人が出場。１２日の女子モーグルで銅メダルのフランス選手と同点ながら、ターン点で０・２点劣り４位に終わった冨高日向子（多摩大ク）、同１１位の藤木日菜（武