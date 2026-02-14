フジテレビの松村未央アナウンサーが14日、自身のインスタグラムを更新。娘がパパに贈ったバレンタインのプレゼントを公開した。 【写真】肉球かわいすぎ小学1年生とは思えぬ仕上がりパパ大喜び間違いなし 松村アナは「#バレンタイン」のタグを添えて、「小1娘からパパへひとりでがんばりました肉球かわいいーー♡」と愛のこもったチョコレートを公開。白と黒の足形になっており、色分