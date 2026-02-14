エリキは2試合連続ゴールFC町田ゼルビアは2月14日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第2節の水戸ホーリーホック戦（2−2）をPK戦の末に4−2で勝利した。開幕戦の横浜FM戦（3-2）でも2ゴールの活躍を見せたブラジル人FWエリキは、この試合でも先制ゴールを挙げて2試合連続ゴールを達成。後半16分にベンチに下がったが、「コンディションが良いだけにもう少しやりたかった」と途中交代を悔しがった。2023年にJ2で水戸と対戦した