三重県紀北町で早咲きの河津桜が見頃を迎えています。紀北町の「種まき権兵衛の里」に咲く河津桜は、町に伝わる民話「種まき権兵衛」にちなんで、「ごんべえ桜」の愛称で親しまれていて、およそ100本の河津桜が一足早い春の訪れを感じさせます。今年は1月中旬から濃いピンク色の花が咲き始め、ここ数日の雨と暖かさで、一気に花が開いたということです。河津桜は2月いっぱい楽しめるということです。