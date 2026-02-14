村岡桃佳日本障害者スキー連盟の石井沙織アルペン委員長が14日、長野県上田市で取材に応じ、昨年11月に左鎖骨を折ったミラノ・コルティナ冬季パラリンピック（3月6日開幕）女子代表の村岡桃佳（トヨタ自動車）について「大回転で金を狙う中（種目を）絞るかもしれない」と、前回北京大会で制した滑降、スーパー大回転の高速系種目を回避する可能性があることを明らかにした。3月7日に滑降が行われる。石井委員長は「スピード系