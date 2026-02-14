一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を2月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ラビスタ東京ベイが18,780円から、浅草ビューホテルが13,734円から、ロイヤルパークホテルが28,896円から、ホリデイ・イン＆