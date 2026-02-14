森保ジャパンの主力である上田綺世と渡辺剛を擁し、オランダ代表の英雄ロビン・ファン・ペルシ監督が率いるフェイエノールトに大物が加わった。今冬にチェルシーを退団したラヒーム・スターリングだ。現在31歳のスターリングは、昨季はアーセナルに期限付き移籍するも、プレミアリーグ17試合０ゴールで終わり、チェルシーに戻った今季は構想外となっていた。近頃キャリアが低迷しているとはいえ、イングランド代表で82キャッ