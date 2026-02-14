人材不足に悩むスタートアップ企業への就職に関心を持ってもらおうと、企業と学生などのマッチングを図るイベントが14日、名古屋で開かれました。名古屋市昭和区のステーションAiで行われたイベントには、愛知県内のスタートアップ企業20社が参加し、来場者に事業内容や働き方などについてプレゼンしました。来場者：「最初は大企業しか見てなかったが、新しいことを解決しようとしている会社も興味が出てき