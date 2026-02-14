【漫画】本編を読む長い妊活の末に子どもを授かり、今後の幸せな家族を思い描く主人公・七緒。しかし育児の疲れから、夫・大輝を拒むようになってしまう。そんななか、大輝は10歳以上年下の部下・桜を家に招き、家族で夕食をともにするようになる。頻繁に訪れてくる桜の存在が、七緒と大輝の関係に少しずつ亀裂を生んでいく……。『うちにご飯を食べにくる地雷女 夫の浮気相手でした』（しんどうなつこ/KADOKAWA）は、安らかな日