長崎県五島市沖の排他的経済水域（ＥＥＺ）で停船命令に従わず逃走したとして、１２日に漁業主権法違反（立ち入り検査忌避）容疑で現行犯逮捕された中国漁船の船長（４０歳代）について、水産庁九州漁業調整事務所は１３日夜、釈放したことを明らかにした。船長側から担保金の支払いを保証する書面が提出されたという。