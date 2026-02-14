◇NTTラグビーリーグワン1部第8節静岡19―42東京ベイ（2026年2月14日静岡・ヤマハスタジアム）東京ベイが、前身のトップリーグ時代を含めても初見参のヤマハスタジアムで勝利を収めた。序盤からラインアウトでの優勢を生かすなど主導権を握る。認定トライを許し後半7分には19―21と迫られ、SOバーナード・フォーリー（36）がイエローカードを受けたが、数的不利の時間帯をしのぐと、プレーが途切れればノーサイドとなるホ