１４日の東京１２Ｒ・１勝クラス（芝１６００メートル）で９番人気のトレヴィ（牝４歳、美浦・木村）に騎乗した武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が、発走後まもなく内側に斜行し、５頭の進路が狭くなったため、過怠金１０万円が科せられた。トレヴィは５着だった。被害馬は７番アルレッキーノ（１１着）、６番メランジェ（７着）、５番チョングク（１４着）、２番ソニックライン（４着）、４番キューティリップ（１２着）。１