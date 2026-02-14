ミラノ・コルティナオリンピック、大会8日目も数々のドラマが繰り広げられました。スノーボード男子ハーフパイプでは、戸塚優斗選手（24）が金メダル、山田琉聖選手（19）が銅メダルを獲得しました。3回滑り、ベストスコアを競う決勝は超ハイレベルな戦いとなりました。最初に会場を沸かせたのは日本勢最年少の19歳、山田琉聖選手でした。自分らしさ全開のルーティンで、山田選手が1本目トップに立ちました。そして2回目、3度目の