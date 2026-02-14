「ミス東大2025」グランプリで東京大大学院1年の須賀ありささん（23）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。「先日、23歳の誕生日を迎えましたハート」と報告した。薄いピンクのセーターに、白のロングスカート姿で紅葉をバックにしたショットをアップし、「お祝いのメッセージや動画、ありがとうございましたとっても嬉しいです！いつもあたたかく応援してくださる皆さんに素敵なご報告ができるよう今年も1年頑張ります