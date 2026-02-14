武士たちはなぜ戦ったのか。東京大学史料編纂所教授の本郷和人さんは「刀で戦うというのは、技術的にも心理的にも難しいことだった。それでも自分の命を懸けられたのは、『自分のお家繁栄のために』という功利計算があったからだ」という――。※本稿は、本郷和人『軍事の日本史［新装版］ お金・戦略・武力のリアル』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Handsome Bob※写真はイメージです - 写真＝iStock