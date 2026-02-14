巨人は１４日に沖縄・那覇キャンプをスタート。阿部慎之助監督（４６）は、キャンプ初日を終えて「みんな戦闘モードっていうかね」と実戦を前に目の色を変えて練習に励む選手たちに期待を寄せた。翌１５日から初の対外試合である広島との練習試合が行われる。阿部監督は「ここからは競争と結果と内容だ」とミーティングでＧナインにハッパをかけたことを明かし「とにかく内容と結果だって言ってるんで。みんなそれにこだわって