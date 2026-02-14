柳田悠岐の衝撃打球にファン「本当にWBCいらんやったん？」ソフトバンク・柳田悠岐外野手が披露した“驚愕の飛距離”に注目が集まっている。宮崎・生目の杜で行われているA組の春季キャンプに14日から合流。合流初日から凄まじい打球を放ち、スタジアムを拍手で包んだ。第4クールの1日目。柳田が合流し、大きな打球音を響かせた。フリー打撃を行い、快音を連発。バックスクリーンや右翼席に本塁打を放り込み、場内を騒然とさせ