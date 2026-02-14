現地時間2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で開催されるサウジカップデーは、世界の強豪が集結する中東競馬最大の祭典。日本時間23時発走のサウジダービー（G3）で幕を開け、リヤドダートスプリント（G2）、1351ターフスプリント（G2）、ネオムターフカップ（G1）、レッドシーターフハンデキャップ（G2）と、多彩なカテゴリーの国際重賞が続き、クライマックスのサウジカップ（G1）へとつながる。サウ