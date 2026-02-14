【モデルプレス＝2026/02/14】Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、2月23日に配信リリースされることが発表された。【写真】スノ佐久間、美脚＆ウエスト披露のミニスカコスプレ◆Snow Man、新曲「オドロウゼ！」配信リリース決定佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌として解禁されていた本楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導い