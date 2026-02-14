俳優の大竹しのぶさん（68）が2026年2月12日、自身のインスタグラムを更新。赤いチェック柄スカートのコーデを披露した。「今一番のお気に入りです」大竹さんは近況について報告するとともに、赤いチェック柄のスカートを着こなす全身ショットなど4枚の写真を投稿した。プレゼントされたというこのスカートは「今一番のお気に入りです」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いニット帽をかぶり、白いトップスと