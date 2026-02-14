阪神・伏見寅威捕手が１４日、自身の経験も踏まえ、左足アキレスけん損傷で長期離脱を余儀なくされた石井へエールを送った。伏見は１９年の巨人戦で左アキレスけんを断裂した。リハビリ生活は約１年間にも及んだ。「本当に苦しかったですし、リハビリも長くなるのでしんどいと思う…」と当時を振り返りながら、石井を気遣った。苦しいリハビリ生活だったが「僕は、あのけががあったから今があるという風に思えている」と得た