當真あみ 當真あみがこのほど、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに出席した。ディオールの新たなコンセプトストア。パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーで再解釈した、独創的なパビリオンとなる。グリーンとパープルのチェックが特徴的なブラウスにミニスカートを合わせた装いで登場した當真。「淡めのカラーのバッグなど、色味がとてもかわいく