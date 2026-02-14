昨年５月の夏場所後に横綱へ昇進した大の里（二所ノ関）の昇進披露宴が１４日、東京・港区のグランドプリンス新高輪で行われた。日本相撲協会からは八角理事長（元横綱・北勝海）ら約２０００人が出席。年６場所制となった１９５８年以降では最速となる初土俵から所要１３場所で横綱昇進し、昨年２月の大関昇進パーティーに続き異例の２年連続での開催。大の里は「１年後にまた昇進披露をできるなんて想像していなかった」と感慨