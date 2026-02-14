知多半島で360年の歴史を誇る「盛田」。老舗の酒蔵のブランド「ねのひ」の蔵開きが14日、愛知県常滑市で開かれました。14日は蔵開きのために仕込んだ限定の日本酒や、おすすめの「ねのひ」7種類が楽しめるセットが販売され、飲み比べながら自分好みの味を見つけていました。愛知が誇る発酵文化を体感できるコーナーでは、酒粕を使ったキュウリなどの奈良漬けの詰め放題も行われ、多くの人が楽しんでいました。