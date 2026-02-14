スタートアップ企業への就職や転職を支援するイベントが、名古屋で開かれました。 【写真を見る】新たな価値の創出目指す 愛知県が主催「スタートアップ企業」への就職・転職イベント 名古屋・昭和区 これは、製造業が盛んで大手企業が多い愛知県でも、スタートアップ企業を働く先として検討してもらい、新たな価値の創出に繋げようと愛知県が主催したものです。 14日は愛知県の企業を中心とする20社が参加し