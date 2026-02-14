◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節広島1（5PK4）1岡山（2026年2月14日エディオンピースウイング広島）広島はGK大迫敬介（26）がPK戦の4人目を止めて勝ち点2を上積みした。前半10分に失点したが、前半アディショナルタイムにFWジャーメイン良（30）のゴールで追いつく。後半26分に岡山に退場者が出て数的優位に立ったものの、90分で決勝点は奪えなかった。大迫は「PKはGKが一番輝く場所。もちろん90